Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Азербайджана Формулы 1 (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон в воскресенье стал победителем Гран-при Азербайджана Формулы 1.
13 из 20 пилотов смогли пересечь финишную линию.
27 апреля на проходящих в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1 прошли первая и вторая сессии свободных заездов. Накануне прошли третья сессия свободных заездов и квалификационные заезды. В рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1 также прошли соревнования Формулы 2.
Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров.
Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.
Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».
Напомним, что в 2016 году победителем Гран-при Азербайджана в Баку стал пилот Mercedes Нико Росберг. В прошлом году победу на Гран-при Азербайджана Формулы 1 одержал австралийский пилот команды Red Bull Racing Даниэль Риккардо.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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