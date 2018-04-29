Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Азербайджана Формулы 1 (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон в воскресенье стал победителем Гран-при Азербайджана Формулы 1.

13 из 20 пилотов смогли пересечь финишную линию.

27 апреля на проходящих в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1 прошли первая и вторая сессии свободных заездов. Накануне прошли третья сессия свободных заездов и квалификационные заезды. В рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1 также прошли соревнования Формулы 2.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

Напомним, что в 2016 году победителем Гран-при Азербайджана в Баку стал пилот Mercedes Нико Росберг. В прошлом году победу на Гран-при Азербайджана Формулы 1 одержал австралийский пилот команды Red Bull Racing Даниэль Риккардо.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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