Дети с аутизмом вышли на подиум (ФОТО)

1 мая 2018 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 30 апреля в Центре современного искусства YARAT прошел показ мод с участием детей с аутизмом. Мероприятие под названием «Аутизм – особенный и один из нас» было организовано общественным объединением «Birgə və Sağlam» и благотворительным обществом «Ümid var», генеральным спонсором мероприятия выступила группа компаний «AS Qrup İnvestment».

Дети с аутизмом, которым всегда требуется особая забота, продемонстрировали одежды из коллекции весна-лето. Проект, являющийся невероятным достижением для детей с аутизмом, был реализован 20 детьми из Центра реабилитации при общественном объединении «Birgə və Sağlam».

Во время мероприятия гостям были продемонстрированы короткометражные фильмы, которые помогли найти ответ на вопрос «Что такое аутизм?», а также были розданы объясняющие буклеты. Это мероприятие имеет большое значение для социализации, интеграции в общество этих детей, которые ждут от окружающих понимание, любовь и заботу.

Во время мероприятия дети наряду с показом мод продемонстрировали и свои другие таланты. Игрой на фортепиано и исполнением разных песен дети попытались донести до слушателей идею о том, что и «они являются неотъемлемой частью общества.

На мероприятии также участвовали заслуженная артистка Тунзаля Агаева, известный модельер Гульнара Халилова и другие знаменитые лица, которые продемонстрировали свою поддержку детям. Средства, собранные от показа мод, будут потрачены на образование детей-аутистов из малообеспеченных семей центра реабилитации при общественном объединении «Birgə və Sağlam».

А компания «AS Qrup İnvestment», отличающаяся своей социальной ответственностью, поддержала мероприятие специальными подарками для детей с синдромом аутизма.

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Azernews Newspaper
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