В Азербайджане завершено финансирование единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны

БАКУ /Trend/ - Завершено финансирование единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны и другим лицам, говорится в четверг в сообщении минтруда и социальной защиты населения Азербайджана.

Исполняя распоряжение Президента Ильхама Алиева от 20 апреля 2018 года, министерство полностью завершило финансирование единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов и другим лицам, предусмотренным распоряжении.

В целом распоряжение коснулось 10 962 человек. 541 человек из числа участников Второй мировой войны 1941-1945 годов получил единовременную материальную помощь в размере 1000 манатов.

Остальные - 10 421 человек - вдовы погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, сотрудники специальных соединений, выполнявших задания в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов в годы Второй мировой войны или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лица, награжденные соответствующими медалями и нагрудными знаками за оборону Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участники блокады Ленинграда. Каждый из них получил единовременную материальную помощь в размере 500 манатов.

Выплата единовременной материальной помощи была осуществлена прозрачно, данная помощь была переведена на пластиковые пенсионные карты этих лиц.

Напомним, для выплаты единовременной материальной помощи указанным лицам из предусмотренного в государственном бюджете на 2018 год резервного фонда Президента Азербайджана было выделено 5,9 миллиона манатов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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