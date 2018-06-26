Со следующей недели начинают курсировать автобусы Баку-Батуми

26 июня 2018 03:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Со второго июля с Бакинского международного автовокзального комплекса по понедельникам, средам и пятницам будут отходить рейсы Баку-Батуми, говорится в сообщении комплекса.

Автобусы будут отправляться в 18:00 часов (время бакинское), прибудут в конечный пункт назначения – г. Батуми в 09:00 часов следующего дня.

Из Батуми автобусы будут отправляться обратно по средам, пятницам и воскресеньям в 10:00 часов.

Стоимость проезда 40 манатов. Билеты детям в возрасте до пяти лет бесплатны, до десяти лет оплачивается половина стоимости билета.

Если пассажиров будет много, то автобусы могут выезжать каждый день. Автобусы оснащены кондиционером и "wi-fi".

Пассажирам рекомендуется приобретать билеты заранее. Их можно приобрести за десять дней до отъезда в кассах автовокзала или онлайн.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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Azernews Newspaper
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