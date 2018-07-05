Соответствующие следственные мероприятия продолжаются, будет обеспечено принятие строгих мер - генпрокурор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Соответствующие следственные мероприятия продолжаются, будет обеспечено принятие строгих мер.

Об этом в среду в ходе совещания, проведённого в связи с ситуацией в энергетической системе страны под председательством Президента Ильхама Алиева, сказал генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов.

«Уважаемый господин Президент, во исполнение третьего пункта изданного Вами Распоряжения в связи с произошедшей аварией возбуждено уголовное дело. Уголовное дело возбуждено по статьям «нарушение правил пожарной безопасности», «злоупотребление должностными полномочиями» и «халатность». Совместно с министерствами внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям был подписан приказ и создана следственно-оперативная группа. В настоящее время следственно-оперативная группа осуществляет неотложные меры на месте происшествия. Произведен осмотр места происшествия, изъяты соответствующие документы, начались допросы, связанные с причинами произошедшего.

По предварительным данным, полученным мною перед заседанием, тогда как на основании нормативных требований температура воды для охлаждения водородом корпуса генераторов станции должна составлять 12 градусов, из-за того, что общая охладительная система не соответствовала проекту, температура составляла 28,5 градуса. В свое время, в 1994 году был разработан соответствующий проект, предусматривалось проложить канал под Мингячевирским водохранилищем. Это не было сделано. В такой ситуации напряжение понизилось, а ток увеличился», - сказал Гаралов.

По слвоам генпрокурора, еще одним важным вопросом является то, что несмотря на истечение срока эксплуатации трансформаторов напряжения, на которых произошла авария, правила технической эксплуатации не соблюдались, соответствующие ремонтно-восстановительные работы не проводились.

«При том, что там ежегодно проводятся восстановительные работы, наши специалисты дают предварительные заключения о недостаточности данных восстановительных работ. Так, 28 сентября 2012 года в результате удара молнии был поврежден воздушный выключатель, который заменили современным элегазовым выключателем, при этом трансформатор напряжения не был заменен и ремонтные работы не проводились. В итоге анализ масла в корпусе трансформатора напряжения не проводился, его кислотность, влажность, проникающее напряжение и тангенс не проверялись. Поэтому во время аварии изоляция трансформатора напряжения оказалась ниже нормы, что и привело к его повреждению. Одновременно в последние 3 года Министерство по чрезвычайным ситуациям более чем в 6 требованиях, направленных как руководству, так и главному инженеру «Азерэнержи», указывало, что там имеет место утечка масла, кроме того, не обеспечена огнеупорная изоляция кабелей, в целом, не установлена система автоматической передачи информации о пожаре, не сооружена система водяного охлаждения 6 мазутных резервуаров. Этот вопрос неоднократно поднимается каждый год: в 6 мазутных резервуарах не установлена система водяного охлаждения. Все это привело к аварии. Вы совершенно справедливо спросили, почему авария, произошедшая на одной электростанции, не локализуется, почему выходит из строя вся наша энергосистема? Мнение специалистов заключается в том, что «Азерэнержи» не выстроила до конца по стране службу релейной защиты. То есть мы представим Вам это после получения дополнительных заключений специалистов. Соответствующие следственные мероприятия продолжаются, будет обеспечено принятие строгих мер», - сказал Закир Гаралов.

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