Янкаускас: ЕС продолжит поддержку развитию профобразования в прифронтовых зонах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Глава делегации Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Кестутис Янкаускас посетил прифронтовые зоны страны - Тертерский и Бардинский районы. Поездка была организована при содействии Международного фонда "Евразия Пресс" (МФЕП), чтобы ознакомить дипломата с социально-экономической жизнью региона и условиями жизни беженцев и вынужденных переселенцев.

В рамках своего визита он встретился с главой исполнительной власти Бардинского района Видади Исаевым.

Глава ИВ проинформировал представителя ЕС о проделанной в Барде в последние годы деятельности в аграрной, образовательной и бизнес сферах. Исаев высоко оценил инициативы ЕС по развитию малого и среднего бизнеса, а также специализированного образования в Барде.

Говоря об успешном осуществлении МФЕП социально-гуманитарных программ в прифронтовых районах Азербайджана, глава исполнительной власти Бардинского района рассказал о возможностях совместного сотрудничества.

«Сегодня, в соответствии с распоряжением Президента республики о развитии ненефтяного сектора, в стране проводятся различные работы. Мы пытаемся создать бренд Barda на нескольких продуктах, используя сельскохозяйственные возможности района. В этом отношении мы готовы использовать европейский опыт», - добавил Исаев.

Глава делегации ЕС в Азербайджане сказал, что ЕС поддерживает программы профессионального образования в прифронтовых районах. Он подчеркнул, что проект, направленный на развитие специализированного образования Барды, только что начался и является первой крупномасштабной программой в регионе. Он коснулся позитивных изменений в Азербайджане в целом. Кестутис Янкаускас сказал, что недавно подписанные документы между Азербайджаном и ЕС будут играть ведущую роль в улучшении образования и общественной жизни в стране.

Президент МФЕП Умуд Мирзоев отметил важность социальных и инфраструктурных проектов в прифронтовых зонах. Он высоко оценил усилия ЕС по улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев, а также по развитию их образовательных и профессиональных навыков. Он подчеркнул важность миротворческой деятельности и программ по мирному урегулированию конфликта для возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома.

В рамках своего визита представитель ЕС познакомился с повседневной деятельностью Бардинской профессиональной школы, историко-культурным наследием региона и развитием хлопководства.

Глава делегации ЕС и представители МФЕП также встретились с главой исполнительной власти Тертерского района Мустагимом Мамедовым. В ходе встречи стороны обсудили экономический и сельскохозяйственный потенциал региона. Мустагим Мамедов сказал, что в прошлом году Тертерский район был первым в республике по производству пшеницы, свеклы и хлопка в Азербайджане. Он также подчеркнул важность занятости местных жителей в сельскохозяйственной сфере.

В ходе встречи было отмечено о том, что местные фермеры сталкиваются с нехваткой воды. В основном, летом жители испытывают серьезные проблемы с орошением, поскольку поток воды, поступающий из оккупированного Сарсангского водохранилища, перекрывается армянской стороной. 600 артезианских скважин, пробуренных при финансовой поддержке международных гуманитарных организаций и правительства Азербайджана в Тертерском районе, частично решили проблему.

Кестутис Янкаускас подчеркнул важность повышения производительности труда квалифицированных рабочих в аграрном секторе и использования инновационных методов.

По завершении встречи стороны заявили, что реализация проектов ЕС в регионах, где проживают в основном беженцы и вынужденные переселенцы, будет способствовать развитию сельскохозяйственной отрасли.

Посол поблагодарил команду МФЕП за организацию этого визита.

«В прошлом году, только приехав в республику, я сказал, что Азербайджан состоит не только из Баку. По этой причине важно посетить другие районы страны, чтобы лучше понять их проблемы и улучшить жизнь там», - сказал Янкаускас.

Он добавил, что этот двухдневный визит не является его первой поездкой в регионы страны, но это был первый раз, когда он имел возможность встретиться с местными бизнесменами, фермерами и муниципалитетами.

«Пару месяцев назад впервые была организована поездка всех дипломатических миссий в Азербайджан в эти районы, и это была всего одна однодневная поездка, и мы посетили недавно построенный поселок для вынужденных переселенцев, и погода была холодной. Эта поездка открыла больше возможностей для обсуждения будущих совместных мероприятий», - заключил глава делегации ЕС в Азербайджане.

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