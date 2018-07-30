В Азербайджане изменены тарифы на пассажироперевозки общественным транспортом

30 июля 2018 21:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с первого августа вступят в силу новые тарифы на перевозки общественным транспортом.

Соотвествующие изменения сегодня в ходе заседания утвердил Тарифный совет республики.

Согласно изменениям, стоимость одного проезда в метрополитене составит 0,3 маната, одного проезда регулярными внутригородскими автобусными маршрутами 0,3 маната, одного проезда междугородними и междупоселковыми маршрутами, в зависимости от расстояния, от 0,3 до 0,9 маната, междугородними регулярными автобусными маршрутами - 2,4 гяпик за один километр.

Отмечается что причинами изменения тарифов стали рост расходов на услуги пассажироперевозок, необходимость импорта транспортных средств и запчастей к ним, с целью обновления и поддержания в рабочем состоянии автобусного парка, постоянное повышение уровня услуг, расширение системы безналичных расчетов в пассажироперевозках, снижение завимости метрополитена от государственного бюджета. Предложения по изменению тарифов в Тарифный совет были направлены со стороны министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, ЗАО «Бакинский метрополитен», ООО BakuBus, посредством Бакинского транспортного агенства, и ряда других субъектв осуществляющих пассажироперевозки.

Отметим, что предыдущие тарифы на пассажироперевозки регулярными автобусными маршрутами были утверждены шестого января 2007 года, на пассажироперевозки метрополитеном - 24 ноября 2011 года.

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