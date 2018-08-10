В субботу в Баку сохранится ветреная погода, ночью местами возможен дождь

10 августа 2018 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Сильный северо-западный ветер к вечеру стихнет.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-22, днем - 23-26 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем - 55-60 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов тепла.

В связи с сильным северным ветром погодные условия на пляжах будут неблагоприятными.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозовые дожди, ночью и утром в отдельных местах возможны ливни. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Западный ветер местами будет сильным.

Температура ночью 19-24, днем 25-30 градусов, в горах ночью 10-15, днем 17-22 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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