Служба госбезопасности Азербайджана задержала журналистов-рэкетиров (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Службой государственной безопасности Азербайджана было уставлено, что учредитель и главный редактор газеты "Эль хакими", а также "рэкетирского издания", действующего в качестве интернет-сайта газеты, Агаев Зохраб Махмуд оглу, подчиняющаяся ему Джумшудова Гунель Джалил гызы и другие шантажировали офицеров и прапорщиков воинских частей, снимали этот процесс на видео, отправляли друг другу данные видеоматериалы с мобильного телефона по интернету.

В Службе госбезопасности было начато расследование, говорится в понедельник в сообщении ведомства.

В результате оперативно-следственных мероприятий Зохраб Агаев после получения путем угроз требуемых денег был задержан на месте преступления на автомобиле с государственным регистрационным номером 90-PF-742, на этих деньгах были обнаружены и задокументированы следы специального порошка.

После проведения расследования по возбужденному по факту уголовному делу данные лица были привлечены к ответственности. Было установлено, что данные лица следили за людьми с использованием технических средств, вели скрытую съемку, незаконно осуществляли другие действия, которые по закону считаются оперативными мероприятиями, вовлекали людей в интимную связь и шантажировали отдельных лиц, требовали и получали деньги в различных суммах, осуществляя такими методами периодические поборы, также были выявлены фальшивые удостоверения прессы и другие доказательства.

Лица, привлеченные к уголовной ответственности, подробно изложили свои преступные действия.

В настоящий момент продолжаются оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, проводится расследование для установления пострадавших от аналогичных незаконных действий Зохраба Агаева, Гунель Джумшудовой и других.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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