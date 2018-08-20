Мультикультурализм и толерантность еще больше повышают престиж Азербайджана - посол РФ

БАКУ /Trend/ - Мультикультурализм и толерантность еще больше повышают престиж Азербайджана, сказал в понедельник на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Дипломат передал свои поздравления в связи с предстоящим праздником Гурбан.

"Это очень большой светлый праздник, который воспитывает всех в идеалах любви и милосердия. Я еще только начинал свое пребывание в Азербайджане, когда по другому случаю услышал выступление главы Управления мусульман Кавказа Аллахшюкюра Пашазаде, который отметил, что мусульмане в Азербайджане пользуются равноправием и всеми выгодами мультикультурализма и толерантности в стране. Мне это очень приятно слышать. Мультикультурализм, толерантность являются как раз теми факторами, которые добавляют международного престижа Азербайджану, добавляют того уважения, которым Азербайджан пользуется на международной арене. Поэтому я хочу еще раз поздравить всех с наступающим праздником, пожелать всем добра, здоровья, счастья и благополучия", - сказал Бочарников.

(Автор: Анвар Мамедов)

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