Дорожная полиция Баку предупредила водителей

1 сентября 2018 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Управление дорожной полиции Баку обратилось к владельцам и водителям автомобилей в связи с повышением интенсивности движения на дорогах.

В сообщении отмечается, что на некоторых улицах и проспектах столицы в связи с завершением летнего сезона повысилась интенсивность транспортного потока, порой возникают дорожные заторы. Управление напоминает водителям о недопустимости парковки автомобилей на запрещенных участках.

«Парковка транспортных средств на автобусных стоянках, тротуарах и других территориях - грубое нарушение требований закона о дорожном движении и влечет административную ответственность», - говорится в сообщении.

Управление дорожной полиции столицы в своем обращении призвало всех водителей к строгому соблюдению обязанностей участников дорожного движения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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