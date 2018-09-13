Беларусь и Азербайджан будут сотрудничать в сфере геологии и гидрометеорологии (ФОТО)

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев сегодня подписали программу на 2018-2019 годы по реализации соглашения между министерствами в области охраны окружающей среды, передает БЕЛТА.



"У Беларуси немало наработок в области охраны окружающей среды, есть опыт, которым можно поделиться. У азербайджанской стороны также есть наработки, которые важны для нас. Для Беларуси в приоритете развитие минерально-сырьевой базы, а Азербайджан - нефтедобывающая страна, там развита геология. В этом направлении мы намерены плотно сотрудничать, перенимать их опыт и поднимать этот вопрос на новый уровень. Планируется встреча представителей наших организаций, которые непосредственно занимаются вопросами минерально-сырьевой базы, - сказал Андрей Худык. - Гидрометеорология в Азербайджане, как мы убедились, организована на должном уровне, обеспечена высокая оправдываемость прогнозов. В Беларуси эта работа также ведется серьезно, идет модернизация, внедряются новые технологии, вместе с тем нам стоит изучить опыт других стран. Нас также заинтересовал ряд вопросов, касающихся природоохранного законодательства. Кроме того, азербайджанская сторона изъявила желание рассмотреть вопрос о приобретении зубра европейского и развитии этой популяции у себя".



Азербайджан заинтересован в белорусском опыте в природоохранной сфере. "Подписанный сегодня документ - это, по сути, дорожная карта того, чем мы будем заниматься в 2018-2019 годах. Это обмен информацией, специалистами, собираемся провести много работ в сфере сохранения биоразнообразия, реализовать совместные проекты. Чуть позже составим более детальный план совместных действий", - отметил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана.

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