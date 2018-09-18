В Азербайджане продлен срок приема учащихся в первый класс

18 сентября 2018 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продлен срок приема в первый класс общеобразовательных школ при Управлении образования по городу Баку на 2018-2019 учебный год, говорится в сообщении министерства образования, распространенном во вторник.

Электронная регистрация детей может проводиться с 17 сентября по 15 октября. После этого срока обращения приниматься не будут.

После электронной регистрации ребенка родители должны представить в школу необходимые документы. После приема документов родителю выдается квитанция.

Отметим, что прием в первые классы общеобразовательных школ столицы на 2018-2019 учебный год начался с 22-го февраля. До этого процесс уже проводился в два этапа. Несмотря на начало уроков, учитывая поступающие обращения родителей, опоздавших по уважительным причинам, было принято решение о продлении электронной регистрации и приема документов в первый класс до 15 октября 2018 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
С начала учебного года в школах Баку в первый класс были приняты 460 детей
Общество 26 октября 2017 17:39
В бакинских школах начались занятия в подготовительных группах
Общество 2 октября 2017 17:05
Лишь в 15 процентах школ Баку наблюдается высокая плотность учащихся - Управление образования
Общество 11 сентября 2017 15:59
В прошлом году в Баку за допущенные нарушения было уволено 32 работника системы образования
Общество 11 сентября 2017 15:50
В бакинских школах создаются английские разговорные клубы (ФОТО)
Общество 18 января 2017 18:06
Учителям в Баку перечислили зарплату за октябрь
Общество 17 ноября 2016 16:07
Лента новостей
Участвующие в учениях войска Азербайджана выдвигаются в районы оперативного назначения (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13:06
В столице Узбекистана пройдёт неделя бизнеса США
Бизнес 13:03
В северном регионе Туркменистана началась уборка хлопка
Бизнес 13:01
Праздник музыки в Азербайджане (ФОТО)
Культура 12:59
Банковские металлы в Азербайджане вновь дорожают
Бизнес 12:58
Azer Turk Bank объявил о начале кампании “18% нефтяникам!”
Бизнес 12:57
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги в Масаллы
Политика 12:53
ЕС назначил нового постпреда по ближневосточному урегулированию
Европа 12:52
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по переработке риса ООО “Masallı - Nemətləri” (ФОТО)
Политика 12:50