В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония закрытия X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония закрытия X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана, сообщает Trend.

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, посол Азербайджана в России, народный артист Полад Бюльбюльоглу, видные общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий, творческой интеллигенции и молодежи, зарубежные гости.

В концертной программе выступили Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством заслуженного артиста, дирижера Эйюба Гулиева, народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин и лауреат международного конкурса имени Петра Чайковского, скрипач Павел Милюков. Выступления музыкантов было встречено овациями зрительного зала.

Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли - ярчайшая страница не только культурной жизни страны, но и мировой музыки. Богатый концертный репертуар, безупречная исполнительская техника музыкантов из разных стран, лучшие концертные залы - фестиваль давно снискал признание и любовь слушателей и профессиональных музыкантов.

В рамках фестиваля с 18 по 26 сентября было проведено около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из России, США, Турции, Италии и Словакии. Фестиваль по традиции открылся в День национальной музыки - 18 сентября, в честь дня рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли.

В рамках фестиваля прошли творческие вечера, посвященные видным композиторам, лауреатам Госпремий и обладателям высоких наград – народным артистам СССР Арифу Меликову и Мураду Кажлаеву. Было отмечено 90-летие легендарной исполнительницы, народной артистки СССР Фирангиз Ахмедовой, в различных культурных центрах Баку и Агджабеди прошли вечера классической музыки и мугама, представлены спектакли и оперные постановки, концерты и выставки. В рамках фестиваля также впервые были исполнены сочинения молодых азербайджанских композиторов, и это в очередной раз демонстрирует, насколько сильна азербайджанская композиторская школа.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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