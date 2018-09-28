В Баку составлено около 900 тыс протоколов в отношении водителей – дорожная полиция

БАКУ /Trend/ - С 1 января по 23 сентября 2018 года за нарушение правил дорожного движения по городу Баку было составлено более 477 тысяч административных протоколов. Об этом в пятницу сообщил Trend начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку МВД полковник полиции Вагиф Асадов.

Асадов добавил, что, кроме того, было выписано около 410 тысяч электронных протоколов.

По его словам, за нарушение правил пассажироперевозок были составлены административные протоколы в отношении 4 235 водителей, нарушение правил проезда на перекрестках - в отношении 160 339, проезд на запрещающий свет светофора - 25 821, изменение конструкции автомобиля – 394, непристегивание ремня безопасности - 45 774, разговор по телефону во время вождения - 19124, нарушение правил обгона и маневрирования - 1 413, нарушение правил грузоперевозок - 208 водителей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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