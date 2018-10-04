Ректор Азербайджанского медуниверситета о приеме антидепрессантов без рецепта врача

4 октября 2018 21:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Среди населения Азербайджана чаще наблюдаются состояния пограничного психического расстройства – аффективные расстройства, расстройства настроения, в особенности депрессия.

Об этом сказал Trend ректор Азербайджанского медицинского университета, профессор Герай Герайбейли.

По его словам, в стране увеличивается число больных, страдающих депрессией и расстройствами тревожно-депрессивного спектра. Помимо этого также увеличивается число людей, страдающих неврозами. Не наблюдается довольно серьезного роста острого психоза, к примеру шизофрении. Заболеваемость этой болезнью в течение года бывает примерно в пределах одного процента.

Герабейли отметил, что депрессии, аффективные расстройства чаще наблюдаются у женщин. Невротические расстройства – тревога, беспокойство чаще встречаются у мужчин.

По его словам, проводимые в психиатрии за последние годы реформы направлены на создание в регионах кабинетов психиатрии.

«Основные их цели - ранняя диагностика заболеваний», - добавил Герайбейли.

Ректор также прокомментировал самостоятельное применение некоторыми людьми антидепрессантов, купленных в аптеке без рецепта врача.

«Нужно учесть, что депрессия – это болезнь. В целом я против того, чтобы лечение какой-либо болезни проводилось вслепую без консультации с врачом, по совету какого-то другого лица. Речь идет о более серьезных препаратах. Препарат может даже изменить признаки заболевания. Пациент, который идет к врачу в таком состоянии, может сбить с толку врача при установлении диагноза. Поэтому считаю, что без консультации врача неправильно принимать какие-либо препараты», - добавил Герайбейли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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