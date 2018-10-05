Завтра в Баку стартует II Олимпиада роботов

5 октября 2018 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Бакинском дворце спорта (площадь Азнефть) при поддержке министерства молодежи и спорта и организации Азербайджанской инженерной академии и Общественного объединения «Центр образования, обучения и развития молодежи» пройдет вторая Олимпиада роботов, говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.

В соревнованиях, возраст участников которых от восьми до 19 лет, примут участие 54 команды от 20 учебных заведений. Соревнования проводятся по четырем категориям. Победители получат право участвовать во Всемирной олимпиаде роботов, которая пройдет в Таиланде 16-18 ноября.

Отметим, что Всемирная олимпиада роботов, являющаяся самым большим соревнованием робототехники, с 2004 года ежегодно проводится в различных странах на разные темы.

Если в олимпиаде, впервые проведенной в Сингапуре, участвовало 12 стран, то сейчас это число превышает 70.

В Азербайджане Олимпиада роботов впервые была проведена 7 октября 2017 года при поддержке министерства молодежи и спорта и организации Азербайджанской инженерной академии и Общественного объединения «Центр образования, обучения и развития молодежи». Победившие команды завоевали право участвовать во Всемирной олимпиаде роботов в Коста-Рике, где заняли 17-е место среди 71-й страны.

Напомним, что в конце 2017 года Азербайджан был принят действительным членом Всемирной олимпиады роботов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский гимнаст выступит на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе
Общество 23 июня 20:57
В Баку прошло награждение призеров квалификации по спортивной гимнастике на юношескую Олимпиаду (ФОТО)
Общество 23 июня 20:51
Азербайджанские гимнасты остались довольны выступлениями
Общество 23 июня 20:32
Федерация гимнастики Азербайджана прививает детям любовь к спорту - зритель
Общество 23 июня 19:19
Гимнасты выполнили свою задачу - тренер юношеской сборной Азербайджана
Общество 23 июня 18:32
Национальная арена гимнастики в Баку поражает своей положительной аурой - турецкий гимнаст
Общество 23 июня 18:19
Лента новостей
Азиатский банк развития даст Грузии 255 млн евро
Грузия 16:45
Где в Баку самые дешевые квартиры?
Бизнес 16:38
Узбекистан создал собственную систему бронирования отелей
Туризм 16:36
Азербайджанские артисты поздравили учителей с праздником (ФОТО)
Культура 16:33
В Узбекистане запретили трилогию "Пятьдесят оттенков серого" и ещё 100 фильмов
Узбекистан 16:31
В одном из поездов бакинского метро возникли неполадки
Общество 16:28
Вышел в свет новый выпуск журнала Mədəniyyət.AZ (ФОТО)
Культура 16:25
Нагорно-карабахский вопрос будет поднят на осенней сессии ПАСЕ - Самед Сеидов
Политика 16:24
Азербайджанские врачи получат доступ к международным клиническим протоколам
Общество 16:19