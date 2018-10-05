Завтра в Баку стартует II Олимпиада роботов

БАКУ /Trend/ - Завтра в Бакинском дворце спорта (площадь Азнефть) при поддержке министерства молодежи и спорта и организации Азербайджанской инженерной академии и Общественного объединения «Центр образования, обучения и развития молодежи» пройдет вторая Олимпиада роботов, говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.

В соревнованиях, возраст участников которых от восьми до 19 лет, примут участие 54 команды от 20 учебных заведений. Соревнования проводятся по четырем категориям. Победители получат право участвовать во Всемирной олимпиаде роботов, которая пройдет в Таиланде 16-18 ноября.

Отметим, что Всемирная олимпиада роботов, являющаяся самым большим соревнованием робототехники, с 2004 года ежегодно проводится в различных странах на разные темы.

Если в олимпиаде, впервые проведенной в Сингапуре, участвовало 12 стран, то сейчас это число превышает 70.

В Азербайджане Олимпиада роботов впервые была проведена 7 октября 2017 года при поддержке министерства молодежи и спорта и организации Азербайджанской инженерной академии и Общественного объединения «Центр образования, обучения и развития молодежи». Победившие команды завоевали право участвовать во Всемирной олимпиаде роботов в Коста-Рике, где заняли 17-е место среди 71-й страны.

Напомним, что в конце 2017 года Азербайджан был принят действительным членом Всемирной олимпиады роботов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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