АН: Азербайджан полностью устранил зависимость в телекоммуникационной сфере

8 октября 2018 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан полностью устранил свою зависимость в телекоммуникационной сфере. Об этом президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Акиф Ализаде сказал, выступая в понедельник на мероприятии по случаю начала международного семинара, посвященного космическим и глобальным навигационным спутниковым системам.

По его словам, когда десять лет назад Азербайджан объявил о запуске на орбиту своих спутников, то к этому отнеслись скептически. «Однако запуск на орбиту своего спутника показал, что намерение Азербайджана было серьезным. Недавний запуск третьего спутника еще больше расширяет возможности Азербайджана в телекоммуникационной сфере», - сказал Ализаде.

Он отметил, что большая часть специалистов, работающих в этой сфере, азербайджанские кадры.

Президент АН добавил, что научно-космические исследования укрепят международное научное сотрудничество.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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