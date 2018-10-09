В Баку чувствуется энергетика нового времени – литовский режиссёр Арунас Матялис (ЭКСКЛЮЗИВ, ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Гостем АМИ Trend стал известный режиссер и продюсер, председатель Союза кинематографистов Литвы Арунас Матялис, который впервые приехал в Баку и представит в рамках IX Фестиваля европейского кино документальный фильм "Wonderful Losers: A Different World" (Удивительные неудачники: Другой мир).

Фестиваль организован представительством Европейского союза (EU) в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами стран-членов ЕС.

Картина будет также представлена сегодня в Киноцентре "Низами", где пройдет встреча азербайджанских кинематографистов и общественности с Арунасом Матялисом. Вечер организован министерством культуры Азербайджана и Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики.

В интервью Trend Арунас Матялис поделился впечатлениями о визите в Баку и рассказал о фильме, который был снят в 2017 году, является лауреатом международных фестивалей в Литве, Беларуси, Эстонии, Италии и Польше, номинирован на премию "Оскар" в жанре зарубежных картин.

- Добро пожаловать в Азербайджан! Всегда интересно узнать о первых впечатлениях после прибытия в новую страну или город...

- Спасибо большое. Я приехал сегодня ночью, и мое знакомство с Азербайджаном началось с этого времени суток в Баку – все очень красиво, светло, чисто и уютно, архитектурные здания – древние и современные, люди очень гостеприимные и доброжелательные. В Баку чувствуется энергетика нового времени. Сразу видно как город развивается и привлекает гостей со всего мира. Еще до приезда в вашу столицу я знал, что здесь есть потрясающие архитектурные здания, среди которых особое мое внимание привлекло творение всемирно известной Захи Хадид – Центр Гейдара Алиева. Мне очень хотелось бы лучше узнать Азербайджан.

- Вы являетесь режиссером более десяти и продюсером сорока картин, в основном документальных. Ваши работы удостоены множества международных наград. Почему именно эту картину - "Wonderful Losers: A Different World" решили представить в Баку?

- Это был выбор оргкомитета фестиваля, потому что фильм вызвал большой интерес в Европе и отмечен международными премиями. К тому же его тематика очень интересна, повествует о велосипедистах, отмечу, сильных спортсменах, жертвующих своими карьерами и личными победами ради того, чтобы лидеры их команды могли выигрывать гонки. Большинство из нас считает тех, кто тащится в хвосте гонки, просто неудачниками. Но на самом деле именно благодаря им в историю вписываются имена победителей, а они остаются в тени. На протяжении семи лет мы следили и работали на престижной велогонке "Джиро д’Италия", были раскрыты и показаны эти удивительные люди. Понимаете, велогонку выигрывают не сильнейшие спортсмены, а именно командные действия – невозможно в одиночку преодолевать такое длинное расстояние, когда тебе надо оберегаться от ветра, необходима поддержка, во время многочасовых гонок - доставка питания и воды и т.д. Таких людей называют грегари - работающих на свою команду или её лидера. Например, в глубине пелотона, когда спортсмены хорошо закрыты от ветра, достигается экономия свыше 40% энергии. Глобальной целью работы на команду является вывод её капитана на лидирующие позиции с минимальными для него физическими затратами незадолго до финиша, чтобы его оставшихся сил хватило на победу в гонке.

- Вы сказали, что они такие же сильные спортсмены. А во время работы над картиной нашли ответ – почему они все же жертвуют карьерой, ведь сами могли бы стать чемпионами? Есть у них зависть к своим лидерам? Ведь в истории, как известно, остаются имена только победителей.

- Вы же не спрашиваете у монаха, есть ли смысл верить в Бога? Он рад этому! Когда мы делали фильм, я всегда смотрел в глаза таких спортсменов, и видел в них преданность общему делу и конечной победе. В их командах всегда создана дружная и семейная обстановка, они считают друг друга братьями. А брат никогда не будет завидовать брату, и будет делать все для его успеха. Но стать таким человеком очень трудно, потому что каждый спортсмен желает быть первым. А теперь представьте, насколько сильны такие люди!

- Почему вы выбрали сферу режиссуры документальных фильмов, ведь зачастую именно художественный жанр приносит автору больше славы и признания?

- Сила документальных фильмов в том, что они демонстрируют нашему разуму новые возможности и углубляют наше миропонимание. Это очень интересно, потому что во время работы перед режиссером раскрываются удивительные события и явления, как я говорю, дары неба. Эти фильмы заставляют нас задуматься над привычными вещами, которые мы обычно воспринимаем как должное. Они вдохновляют настолько, что вы готовы тратить своё время на изучение различных идей и поиск интересных людей – героев ваших картин. К тому же в Литве очень развита школа поэтического документального кино. Она родилась еще во времена советской цензуры, когда для того, чтобы говорить о важных вещах, нужен был какой-то другой язык. Так появились символы, внимание к изображению, чем, собственно, и отличается поэтическая документалистика. Литовские фильмы, снятые в традициях школы поэтической документалистики, называют "медленными", "бессловными". Самое главное в таком кино - не слова, а изображение, последовательность передачи идеи - это язык, который позволяет автору выражать свою мысль, а зрителю – ее прочитывать.

- Одним из трендов современной киноиндустрии является реализация совместных проектов. Есть ли в ваших планах работа с азербайджанскими кинематографистами? Или, если хотели бы снять фильм об Азербайджане, что или кого бы воплотили?

- Действительно, такая тенденция актуальна в Европе. Главная значимость совместных проектов – это взаимообогащаемость различных культур и мировоззрений режиссеров и творческих коллективов, что приводит к очень интересным работам. Чтобы снять об Азербайджане, мне надо лучше узнать эту страну, чем она живет, людей, стремления и помыслы. Но первое, что мне бросилось в глаза – это амбициозность и лидерские качества азербайджанцев. Хотя есть те, кто стесняется этих качеств и не раскрывает свой потенциал. Вот об этом, о таких личностях, которые стремятся к успеху, можно было снять фильм. В Баку у меня пройдет встреча с кинематографистами, надеюсь больше узнать о вашей стране, пообщаться, поделиться опытом, узнать их интересы и пожелания.

(Автор: Вугар Иманов)

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