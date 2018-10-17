Хурма, шашлык и танцы: В Москве пройдет фестиваль «Осенние дары Азербайджана»

Москва впервые примет фестиваль "Осенние дары Азербайджана". Он пройдет в самом центре города — на Тверской площади — с 17 по 21 октября, передает в среду официальный сайт мэра Москвы.

Все желающие смогут познакомиться с культурой и узнать подробнее о достопримечательностях Азербайджанской Республики, посмотреть выступления творческих коллективов и поучаствовать в мастер-классах. Например, гостям предложат поучиться традиционным танцам и игре на национальных инструментах, сплести и украсить корзины, соткать настоящий ковер и приготовить азербайджанские пирожки кутабы.

Участие в культурных событиях фестиваля бесплатное для всех желающих.

В торговых шале посетителям предложат сувениры, предметы декора, посуду, украшения, продукты и блюда азербайджанской кухни. Свои товары на фестиваль привезут около 20 торговых предприятий из Азербайджана. Только хурмы будет более 10 видов — от свежей до сушеной, вяленой и мороженой продукции.

Рестораны и кафе азербайджанской кухни, работающие в Москве и других российских городах, будут готовить на площадке блюда национальной кухни — суп кюфта-бозбаш, виноградную долму, несколько видов шашлыка, кутабы и многое другое. А в павильоне "Чайный дом" представят большое разнообразие чаев и сладостей.

Ценители фотографии смогут посетить выставку лучших фоторабот, посвященных Азербайджану. Здесь же несколько раз в день экскурсоводы будут рассказывать посетителям о достопримечательностях и традициях страны.

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