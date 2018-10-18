Назначен новый начальник Управления здравоохранения Гянджи

БАКУ /Trend/ - Назначен новый начальник Управления здравоохранения города Гянджа.

Как сообщила в четверг Trend специалист пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова, прежний начальник Управления Бахтияр Хагвердиев был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

На эту должность назначен главный врач Гянджинской городской больницы №1 имени Аббаса Саххата Назим Мамед оглу Ахмедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.