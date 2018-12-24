"Россия 24": Азербайджан - удивительная страна, стоящая на традициях, но ослепляющая новизной (ВИДЕО)

24 декабря 2018 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан - это удивительная страна: вроде стоит на традициях, но ослепляет новизной.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в специальном репортаже «Мерси, Баку!» телеканала "Россия 24".

Здесь инвестируют в инновации, бережно при этом сохраняют традиционный уклад, говорится в материале.

Как отмечает "Россия 24", Азербайджан сегодня – это уникальная природа, фрукты, исторические памятники, и все это в окружении тысяча огней.

«Иллюминация в Баку почти как в Лас-Вегасе – круглосуточная. Азербайджан называли Страной Огней из-за горящих нефти и газа. В древности сюда совершали паломничество огнепоклонники из Индии. В Азербайджане девять из одиннадцати существующих на планете климатических зон. За несколько часов можно попасть из пустыни в вечные снега. А можно приехать в Баку и оказаться в Венеции», - говорится в репортаже.

Как отмечается в материале, чтобы посмотреть разные страны, можно просто приехать в Баку.

«Баку богат своей историей, своими традициями, но которому при этом не чуждо и все новое – инновации, последние технические разработки. В Азербайджане уже даже замахнулись выше – на космос. Приземленных целей решили не ставить. "Азеркосмос" – первый спутниковый оператор на Южном Кавказе. Чтобы посмотреть разные страны совершенно не нужно ехать куда-то далеко. Можете просто приехать в Баку. Здесь правда есть все», - говорится в репортаже.

(Автор: Ляман Зейналова)

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