Петр Порошенко снял с должности посла Украины в Азербайджане

27 декабря 2018 21:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Петр Порошенко снял Александра Мищенко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Азербайджане.

Об этом, как сообщает Trend, говорится в указе президента от 27 декабря 2018 года, который размещен на сайте Администрации президента Украины.

"Освободить Мищенко Александра Павловича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Азербайджанской Республике", - говорится в соответствующем указе.

Отметим, что Александр Мищенко был назначен послом Украины в Азербайджане 24 февраля 2011 года. Ранее Мищенко был послом Украины в Турции и Австралии.

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