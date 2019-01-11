В Азербайджане провели вакцинацию свыше 270 голов скота (ФОТО)

11 января 2019 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исмаиллинское районное ветеринарное управление Азербайджана провело мероприятия в хозяйстве имени Никитина, расположенном в селе Ивановка, передает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную ветеринарную службу при министерстве сельского хозяйства.

Ветеринары осмотрели 198 голов скота, провели вакцинацию свиней в возрасте от трех месяцев против сибирской язвы, а также дезинфекцию участка площадью в 712 квадратных метров.

Специалисты Исмаиллинского районного ветеринарного управления рассказали о необходимости проведения профилактической работы в целях предотвращения заражения животных свиным гриппом. Ветеринары еще раз напомнили лицам, работающим в хозяйстве, о характерных симптомах «свиного гриппа», что инкубационный период заболевания составляет 12 дней, в редких случаях – 6-7 дней. На начальной стадии заболевания температура животного повышается до 41 по Цельсию, нарушается аппетит, через два-три дня их состояние еще больше ухудшается, наблюдается слабость. В связи с развитием вторичной инфекции развивается пневмония, плеврит и перикардит. Смертность среди поросят может достигать до 60-70 процентов.

Было также отмечено, что какого-либо специфического лечения болезни не существует, а лишь проводится симптоматическое лечение. Поэтому при наличии каких-либо расстройств и схожих симптомов необходимо связаться с ветеринаром.

Также в настоящее время Исмаиллинское районное ветеринарное управление приступило к лечебно-профилактическим и эпизоотическим мероприятиям в целях обеспечения эффективности профилактической вакцинации и диагностических мер в отношении имеющихся в районе животных. Уже проведена вакцинация 276 голов крупного рогатого скота против сибирской язвы, взяты образцы крови у 197 голов крупного рогатого скота в целях выявления носителей бруцеллёза.

Государственная ветеринарная служба сообщает, что районные (городские) ветеринарные управления обеспечены препаратами, необходимыми принадлежностями и оборудованием.

Эпизоотическая ситуация в Азербайджане относительно особо опасных заболеваний стабильная. Государственная ветеринарная служба продолжает необходимые организационные меры для сохранения этой стабильности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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