В Баку завершились собеседования в экзаменах экстерном (ФОТО)

16 января 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку завершился тур собеседования экзаменов экстерном для одаренных учеников, желающих завершить уровни общего образования экстерном, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление образования города Баку.

Во время собеседований, проведенных комиссией Управления, были проверены и даны соответствующие заключения знаниям и умениям десяти учеников.

Результаты планируется обнародовать в ближайшие дни.

Отметим, что экзамены экстерном состоят из тестового тура и собеседования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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