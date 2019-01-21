Обнаружены стихи азербайджанского поэта Насими, написанные под псевдонимом "Хусейни"

21 января 2019 18:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заместитель директора Института рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной академии наук Азербайджана, доктор филологических наук Паша Керимов приобрел в Национальной библиотеке Анкары две копии рукописных экземпляров лирических стихов великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на институт.

Эти экземпляры привлекают внимания тем, что стихи здесь написаны под псевдонимом «Хусейни».

Несмотря на то, что первая рукопись, состоящая из 105 страниц, называется «Дивани-Хазрет Сейид-Насими», большинство стихотворений здесь написаны под псевдонимом «Хусейни». Второй сборник состоит из 124 страниц, здесь есть стихи как под псевдонимом «Насими», так и под псевдонимом «Хусейни».

Копии дивана Насими представляют большой интерес для изучающих творчества поэта.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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