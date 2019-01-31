Депутат парламента Азербайджана встретился с представителями русских общин Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Хазарском региональном отделении правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоялась встреча с представителями русских общин Хазарского и Пираллахинского районов Баку, сообщает в четверг Trend.

На встрече приняли участие депутат Милли Меджлиса (парламента) Рауф Алиев, председатель Хазарской районной организации ПЕА Намиг Ахмедов, председатель Пираллахинской районной организации ПЕА Хикмет Шикаров, первый заместитель главы Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов, заместители председателя русской общины республики, депутата Милли Меджлиса Михаила Забелина - Борис Воронин, Юрий Зейн, председатель русской общины Хазарского района Любовь Каратаева и представители русских общин поселков района.

В ходе встречи представители русских общин отметили масштабные благоустроительные работы, проводимые в Азербайджане, в том числе Хазарском и Пираллахинском районах, в последние годы, а также попросили помочь в решении ряда вопросов.

Первый заместитель главы Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев, председатель Хазарской районной организации ПЕА Намиг Ахмедов, председатель Пираллахинской районной организации ПЕА Хикмет Шикаров заявили, что для решения поставленных вопросов будут приняты соответствующие меры.

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