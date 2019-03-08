Представители каких профессий получают самые высокие и низкие зарплаты в Баку?

8 марта 2019 00:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уровень средней ежемесячной номинальной зарплаты работников в Баку в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 0,3 процента и составил 788,1 маната, сообщает Trend.

Самую высокую среднемесячную зарплату получают работающие в промышленной, финансовой, страховой сферах, занимающиеся профессиональной научно-технической деятельностью, сферы информации и связи, а также работающие на предприятиях и в организациях, занимающихся строительством.

Самая низкая зарплата у работников, оказывающих услуги в сфере здравоохранения и социальных услуг, а также у работающих в сельском хозяйстве, в сфере операций с недвижимостью, на предприятиях, а также в сферах образования, отдыха, развлечений и искусства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев.)

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