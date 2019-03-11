В Азербайджане предложено проверять вступающих в брак на психологическую совместимость

11 марта 2019 09:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана предлагает проверять вступающих в брак на психологическую совместимость.

Как сообщает Trend, по словам автора этой инициативы, председателя Госкомитета Хиджран Гусейновой, психологическая несовместимость зачастую приводит к разводам в парах.

«Поэтому, помимо медицинского обследования, перед вступлением в брак крайне важно изучить психологическую совместимость молодых людей. В связи с этим необходимо создать институт семейного психолога и принять необходимые меры, чтобы граждане широко пользовались этой услугой. Это предусмотрено в «Стратегии семьи», которую мы подготовили», - сказала Гусейнова.

Отметим, что, согласно информации минюста, в числе причин разводов среди пар в Азербайджане несовместимость характеров, ревность, насилие в семье и др.

(Редактор: Натаван Эфендиева)

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