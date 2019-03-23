В Азербайджане сотням людей провели операцию по трансплантации почки

23 марта 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на сегодня насчитывается свыше 900 лиц, которым была проведена операция по трансплантации почки. Они обеспечиваются препаратами за счет государства.

Как сообщает Trend, в городах и районах Азербайджана действует 44 центра гемодиализа. Более 3600 пациентов с хронической почечной недостаточностью проходят в этих центрах сеансы гемодиализа и обеспечиваются препаратами.

Согласно сообщению министерства здравоохранения, сегодня в Азербайджане нет пациентов, стоящих в очереди на лечение посредством гемодиализа за счет государства. На данный момент министерство здравоохранения полностью обеспечивает пациентов лекарствами и медицинскими принадлежностями 71-го наименования.

Отметим, что хроническая почечная недостаточность или хроническое заболевание почек является патологией, которая приводит к постепенной утрате функций почек или невозможности повторного их восстановления.

На начальной стадии заболевания можно предотвратить дальнейшее развитие почечной недостаточности и ожидаемые осложнения. Однако в случае неэффективности консервативного лечения, применяются способы лечения, которые позволят восполнить уже утраченные функции почерки, к которым относятся гемодиализ, перитонеальный диализ и трансплантация почек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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