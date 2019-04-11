Минобразования Азербайджана о блокировании окон в школах

11 апреля 2019 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Информация о блокировании окон в школах Баку не соответствует действительности, сказал в четверг Trend глава пресс-службы министерства образования Джасарет Валехов.

Он отметил, что минобразования не принимало никаких решений и не давало указаний в связи с этим: «Информация ложная. Ни в одной школе не блокируются окна и не устанавливаются решетки».

Отметим, что ранее была распространена информация о том, что после того, как учащаяся средней школы № 162 Элина Гаджиева выбросилась из окна школы, министерство в неофициальном порядке поручило заблокировать окна на верхних этажах средних школ. Сообщалось, что в одних школах с окон будут сняты ручки, в других же школах на окнах будут установлены металлические решетки.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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