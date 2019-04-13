В Шамахы найдены артефакты периода раннего средневековья

13 апреля 2019 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Шамахинско-Агсуинская археологическая экспедиция под руководством заведующего отделом Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктора философии по истории Акифа Гулиева провела раскопки на поселении периода раннего средневековья близ села Демирчи Шамахинского района, сообщает Trend со ссылкой на НАНА.

В прошлом году в ходе раскопок здесь были обнаружены крепостные стены из речных и скальных камней, фрагменты керамики различных форм и размеров, железные наконечники стрел, наконечники копий, фрагменты мечей, перстни-печатки, бусины из агата и т. д.

В этом году проводились раскопки подземных хранилищ под крепостной стеной. Были обнаружены семь больших кувшинов. Высота самого большого из них составляет 1,65 метра. На двух кувшинах выгравированы надписи, относящиеся к древним тюркским племенам.

Обнаруженные образцы переданы в археологический музей Демирчи. Керамика в настоящее время восстанавливается экспертами. Исследование надписей позволит выяснить, к каким именно тюркским племенам они относятся.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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