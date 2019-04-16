В Баку продолжаются работы по ремонту автодорог

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку, с полудня и до вечера на улице Хана Шушинского, а также с 22:00 до утренних часов среды на пересечении улиц Шамси Бадалбейли и Сулеймана Рустама будут проводиться работы по горизонтальной разметке дороги.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, это делается с целью регулирования безопасного дорожного движения.

Водителям следует быть особенно внимательными, проезжая эти участки, следовать временным дорожным знакам и, конечно, соблюдать правила дорожного движения.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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