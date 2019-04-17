Бакинский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова объявляет "день открытых дверей"

БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова объявляет "день открытых дверей", сообщает в среду Trend.

День «открытых дверей» состоится 20 апреля в 14:00.

У абитуриентов будет возможность ознакомиться с условиями и правилами для поступления в Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в 2019/2020 учебном году, получить всестороннюю информацию о подготовке бакалавров и магистров на факультетах филологии, прикладной математики, химии, психологии, экономики и физики.

День открытых дверей состоится по адресу: г. Баку, пр. Г.Джавида, 133 (недалеко от станции метро «Эльмляр Академиясы»).

Контактный телефон: (012)598 93 32.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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