В Азербайджане выросли зарплаты

18 апреля 2019 09:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 марта, численность наемных работников в Азербайджане выросла на 1,2 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 1534,3 тысячи человек.

Как сообщает Trend, из них в государственном секторе были заняты 865,3 тысячи человек, и 669 тысяч - в негосударственном. 21 процент наемных работников заняты в сфере образования, 18,8 процента - торговли, в сфере ремонта транспортных средств - 13,2 процента. 8,6 процента были заняты в сферах социальных услуг и здравоохранения, 7,1 процента - государственного управления, обороны, социального обеспечения, 6,8 - строительства, 4,6 процента - транспорта и складского хозяйства, 3,5 - науки и техники, 3,2 процента - сельского, лесного и хозяйства и рыбоводства, 1,6 процента - финансовой сфере и страхования, 10, 8 процента - иных отраслях экономики.

Номинальная среднемесячная заработная плата наемных работников в январе и феврале текущего года выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8,6 процента и составила 544,9 маната, более высокие зарплаты были зафиксированы в добывающей промышленности, финансовом секторе и страховании, профессиональной, научной и технической отрасли, сфере информации и связи, транспорта и складского хозяйства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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