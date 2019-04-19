Гран-при Азербайджана Формулы 1 будут освещать 6 телеканалов

19 апреля 2019 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для освещения Гран-при Азербайджана Формулы 1 аккредитацию прошли 90 представителей СМИ из Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Всего обратилось 150 представителей СМИ.

Среди аккредитованных органов СМИ шесть телеканалов, две радиокомпании, восемь информационных агентств, 11 газет и журналов.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет в Баку 26-28 апреля.

Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок «Формулы 1» еще на три года

Последняя гонка Гран-при Азербайджана «Формулы 1» состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

В рамках Гран-при были проведены и соревнования «Формулы 2». Победителем Гран-при Азербайджана стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны Паддок-клуба.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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