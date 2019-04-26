Посол Республики Корея: Федерация гимнастики Азербайджана работает прекрасно (ФОТО)

26 апреля 2019 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана работает прекрасно, сказал в пятницу Trend посол Республики Корея в стране Ким Тонг-оп в кулуарах соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

«Пару недель назад я был здесь и был очень впечетлен. Это уже второй раз, когда я посещаю эту арену. Я надеюсь, что наша команда покажет хорошие результаты, и у них будет хорошая память об Азербайджане, когда они покинут Баку. Федерация гимнастики Азербайджана прекрасно работает. Они пригласили нас, и мы получаем удовольствие от этих соревнований. Я думаю, что мероприятие очень хорошо организовано», - сказал посол.

Далее, Ким Тонг-оп отметил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Республикой Кореей развиваются очень хорошо.

«Образовательная, культурная, спортивная сферы имеют очень хорошие перспективы в плане развития отношений. Наше посольство делает все возможное для дальнейшего развития этих двусторонних отношений. Я считаю, что сотрудничество в сфере спорта приносит очень хорошие результаты», - сказал дипломат.

Отметим, в пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики проходят соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях с пятью мячами.

Кубок мира по художественной гимнастике продлится в Национальной арене гимнастики в Баку до 28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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