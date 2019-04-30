Турция преобладает среди других стран по числу эксплуатируемых жертв трафикинга из Азербайджана

30 апреля 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане жертвами трафикинга стали 22 ребенка и 863 взрослых.

Об этом говорится в ежегодной информации Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, сообщает во вторник Trend.

Как отмечено в информации, в 2018 году жертвами трафикинга в Азербайджане стали 812 женщин и 73 мужчины.

В прошлом году среди жертв трафикинга было больше взрослых, и если в 2015 году этот показатель составлял 63 процента, в 2016 – 70 процентов, в 2017 – 71 процент, то в 2018 году он составил 98 процентов.

Преобладает среди стран, где эксплуатируют жертв трафикинга, Турция (70 процентов). Далее следуют Россия (11 процентов), ОАЭ (9 процентов), Азербайджан (6 процентов), Малайзия (2 процента), Пакистан и Иран (1 процент).

С 2005 по 2018 гг. за торговлю людьми и принуждение к труду к ответственности было привлечено 543 человека, из которых 81 (15 процентов) – мужчины, 462 (85 процентов) – женщины.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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