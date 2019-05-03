В Азербайджане упразднен Республиканский спортивно-медицинский центр

3 мая 2019 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане упразднен Республиканский спортивно-медицинский центр, созданный 8 сентября 2001 года при министерстве молодежи и спорта, сообщает в пятницу Trend.

Кабмин принял постановление об упразднении Республиканского спортивно-медицинского центра при министерстве молодёжи и спорта и внесении изменений в "Список подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства молодёжи и спорта Азербайджанской Республики" от 6 декабря 2011 года.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Министерствам молодежи и спорта, юстиции, финансов и Госкомитету по вопросам имущества поручено решить вопросы, вытекающие из этого решения.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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