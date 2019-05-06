Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину.
«Уважаемый Владимир Владимирович,
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Шереметьево.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в соболезновании главы государства.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.