Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

6 мая 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину.

«Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Шереметьево.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в соболезновании главы государства.

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