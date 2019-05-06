В Шеки-Загатальском регионе 3708 человек прошли онкологическое обследование (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Онкологическое обследование, организованное в Шеки-Загатальском регионе Национальным центром онкологии министерства здравоохранения Азербайджана совместно с Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, прошли 3708 жителей региона. Завершились дни профилактического обследования, проведенные в соответствии со скрининговой программой среди населения Шеки-Загатальского региона по инициативе Национального центра онкологии (НЦО) и при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» (ООРР), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на НЦО.

Согласно сообщению, с 26 апреля по четвертое мая мобильная бригада Национального центра онкологии с целью раннего выявления и предотвращения онкологических заболеваний среди граждан региона провела маммографическое, ультразвуковое и рентгеновское обследования жителей региона.

В завершение дней профилактического обследования 4 мая в Шеки 866 человек прошли онкологическое медицинское обследование. Тем самым, в ходе 9-дневного процесса профилактического медицинского осмотра 3708 жителей региона получили квалифицированную, точную и оперативную информацию о состоянии своего здоровья.

Четвертого мая в Шекинской городской центральной больнице во время профилактических осмотров было принято решение провести открытую операцию двум пациентам с подозрением на опухоль. Центром онкологии успешно проведены операции на щитовидной железе двух жителей Шекинского района. Несмотря на трудные и сложные условия проведения операций, удалось устранить источник угрозы их жизни. Оба пациента чувствуют себя очень хорошо, нет никаких беспокойств со здоровьем.

В тот же день в Центре Гейдара Алиева города Шеки при совместной организации Национального центра онкологии и Общественного объединения «Региональное развитие» в рамках скрининговой программы была проведена научно-практическая конференция на тему «Современный подход к диагностике и лечению злокачественных опухолей».

Конференцию открыл главный онколог министерства здравоохранения, главный врач Национального центра онкологии Азад Керимли. Первый заместитель генерального директора Национального центра онкологии, доктор медицинских наук, профессор Азиз Алиев рассказал о работе, проделанной в области онкологии в нашей стране, о достижениях в этой области.

В конференции были заслушаны доклады врачей Национального центра онкологии на темы «Современное хирургическое лечение опухолей головы и шеи», «Эндоназальный эндоскопический подход к лечению синоназальных и интракраниальных образований», «Современный подход к лечению злокачественных опухолей матки», «Рак молочной железы: эпидемиология, факторы риска, диагностика», «Развитие детской онкологии в Азербайджане» и другие. Выступления врачей НЦО, отражающие современные инновационные подходы к лечению и лечению рака, были встречены с большим интересом.

В ходе конференции, приняли участие онкологи, гинекологи, эндокринологи, урологи и хирурги, работающие в Шеки-Загатальском регионе, а также близлежащих Уджарском, Гейчайском, Агдашском, Исмаиллинском и Евлахском районах и в городе Мингячевир.

Общественное объединение по региональному развитию Фонда Гейдара Алиева совместно с Национальным центром онкологии планируют реализовать скрининговую программу и в других регионах Азербайджана.

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