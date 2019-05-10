Бакинский международный автовокзальный комплекс анонсировал новую услугу (ФОТО)

10 мая 2019 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В новом транспортном хабе, расположенном на вспомогательной территории Бакинского международного автовокзального комплекса, пассажирам предлагается новая услуга.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на администрацию Комплекса, теперь пассажиры могут пользоваться специальными тележками, чтобы перевозить свой багаж по территории автовокзала, причем совершенно бесплатно. Тележки размещаются в специально отведенных местах. В наличии имеется 20 таких тележек, но в будущем планируется увеличить их число. Администрация просит пассажиров оставлять их в специально отведенных местах, с тем, чтобы другие пассажиры, так же комфортно могли ими воспользоваться.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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