Федерация гимнастики Азербайджана работает на высочайшем уровне - Яна Батыршина

БАКУ /Trend/ - Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, призер Олимпийских игр -1996 в Атланте Яна Батыршина является послом Чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку с 16 по 22 сентября 2019 года.

Прославленная спортсменка около двух недель находится в столице Азербайджана, в ходе визита она посетила финальные соревнования Кубка мира по художественной гимнастике (26-28 апреля), также Батыршина занимается вопросами, связанными с ее миссией в качестве посла Чемпионата мира.

В беседе с корреспондентом Trend Яна Батыршина рассказала о своих задачах в качестве посла Чемпионата мира, поделилась впечатлениями от посещения Национальной арены гимнастики, а также поведала, что для нее значит город Баку.

По словам прославленной гимнастки, в ходе визита в Баку она с большим удовольствием посетит Чемпионат Европы по художественной гимнастике, который состоится совсем скоро - 16-19 мая.

"Очень хочется посмотреть соревнования с самого начала и до последней секунды. Это последний большой старт перед Чемпионатом мира и, конечно, будет важна расстановка сил. Мне кажется, нас ожидают безумно интересные соревнования, сегодня такая большая конкуренция, поэтому можно сказать, что будет накал страстей", - подчеркнула Батыршина.

Говоря о своей миссии в качестве посла Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина отметила, что для нее это огромная честь и счастье, тем более, что соревнования пройдут в ее любимом городе - Баку.

"Я не могла представить, что спустя 20 лет после завершения своей спортивной карьеры меня пригласят в качестве посла Чемпионата мира по художественной гимнастике. Признательна за это предложение, и постараюсь быть самым лучшим послом. Когда я получила официальное подтверждение, что меня утвердили в качестве посла Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, там значилось, что основной моей задачей является популяризация гимнастики, награждение победителей соревнований. Но, конечно, Баку не может ограничиться только этими рамками, у нас очень много идей, и я надеюсь, что они воплотятся в жизнь. Среди них - встреча с юными гимнастками, мастер-классы, благотворительные акции, посещение детских домов. Надеюсь, что все получится, и я буду достойным послом Чемпионата мира в Баку. Во всяком случае, я готова сделать все для этого", - сказала Батыршина.

Говоря о деятельности Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), а также о том, что на основе итогов 2018 года AGF вновь заняла первое место в рейтинге Международной федерации гимнастики, Яна Батыршина подчеркнула, что это вполне заслужено.

"Мне кажется, это большой показатель. Конечно, это говорит, о том, что Федерация гимнастики Азербайджана работает на высочайшем уровне", - добавила Батыршина.

В беседе спортсменка также поделилась впечатлениями о Национальной арене гимнастики, назвав ее самым лучшим гимнастическим комплексом.

"Я такую арену не видела, столько ковров... В целом, чтобы такие условия были созданы для гимнастики, это - уникально. Бывает, заходишь в зал и чувствуешь напряжение, но в Баку атмосфера в зале весьма комфортная. Нет давления стен, трибуны разноцветные, яркие - это расслабляет, нет напряжения. Думаю, гимнасткам здесь не страшно выступать, а это очень важно. Если бы я еще занималась гимнастикой, то с удовольствием выступила бы в Национальной арене гимнастики", - сказала многократная чемпионка мира по художественной гимнастике.

В планах у прославленной гимнастки провести в Баку Открытый турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной. Данный турнир на протяжении шести лет проходил в Москве, а в 2019 году турнир планируется провести в столице Азербайджана.

"Возникла идея провести турнир в Баку. Надеюсь, что турнир в Баку будет не разовым мероприятием, а постоянным. Я очень люблю Баку и всегда с радостью сюда приезжаю. Поэтому очень надеюсь, что турнир "пропишется" в Баку.

Во время проведения турнира в Москве у меня был лимит на 300 гимнасток, но всегда желающих участвовать было больше, как минимум 400 человек хотели приехать. И мы вынуждены были отказать ста гимнасткам. Так, в Москве нам давали зал на проведение соревнований только на два дня, гимнастки выступали с девяти утра до десяти вечера в течение этих дней. В Баку в этом плане мы не ограничены, так что вполне можем провести соревнования за три дня и соответственно принять всех желающих, а это может быть 400, или даже 500 гимнасток, тут уже зависит от заявок", - подчеркнула Батыршина.

Несмотря на то, что Яна Батыршина ушла из большого спорта в 1998 году, для многих юных спортсменок она остается кумиром и образцом для подражания, и услышать из ее уст слова поддержки для начинающих гимнасток очень важно.

"Хочу сказать девочкам, которые только начинают свой путь в гимнастики, - никогда не сдаваться, верить в себя, верить в свои силы, даже если ты проиграла. Проигрыш - это урок на следующие соревнования не совершать ошибки. Нужно слушаться тренера, уважать и свой труд, и труд тренера, быть благодарным. Замечаю, особенно у юных поколений гимнасток, что порой больше давят на них не тренеры, а родители, которые вмешиваются в тренировочный процесс. Видела картину, когда гимнастка совершила ошибку, после выступления тренер ее встречает, успокаивает, а родитель ругает ребенка. Хочу сказать родителям, на вашу девочку и так идет большое давление со всех сторон, спорт - это огромный труд, хотя бы вы будьте снисходительны, добры по отношению к своему ребенку. Могу привести свой пример - если бы не мои родители, которые поддерживали меня на каждом этапе моей спортивной карьеры, то, возможно, я бы раньше ушла из гимнастики", - сказала Батыршина.

В ходе беседы Батыршина с большой любовью отзывалась о Баку. Ее супруг - генеральный продюсер телеканала НТВ, участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" Тимур Вайнштейн также родом из Баку, и они всей семьей часто приезжают в Азербайджан.

"Обожаю Азербайджан. Была не только в Баку, но и во многих городах страны. Здесь у нас большое количество родственников и друзей. Баку - город счастья, хорошей погоды, добрых людей. Здесь нравится не только мне, но и что важно - нашим детям. После того как в этом году здесь мы отпраздновали день рождения моей дочери, она сказала, что следующий день рождения обязательно должен пройти только в Баку, и в этом же составе. А еще ее фраза, о том какие хорошие и добрые люди в Баку, показательна. Ведь детей не обманешь, они чувствуют, когда им лгут. А здесь все от души. Счастье находиться в Азербайджане, ощущать гостеприимство, а вкусная еда - это тема для отдельного интервью", - подчеркнула спортсменка.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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