В Азербайджане утверждены новые госпошлины в сфере пищевых продуктов

17 мая 2019 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане было предложено введение новых госпошлин в сфере пищевых продуктов.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) сегодня был вынесен вопрос о внесении соответствующих изменений в закон “О пищевых продуктах”.

Согласно изменению в статью 7 закона (регистрация субъектов, действующих в сфере пищевых продуктов), предлагается внести раздел, в соответствии с которым за выдачу сертификата пищевой безопасности и регистрацию пищевой безопасности субъекта, действующего в сфере пищевых продуктов (выдача выписок из реестра, выдача дубликатов выписок и внесение в реестр изменений в зависимости от сферы деятельности), взимается государственная пошлина, установленная в размере, предусмотренном законом "О государственной пошлине".

Также, согласно изменению, предложенному в статью 39 закона "О ветеринарии", за выдачу ветеринарного свидетельства, сертификата, регистрационного свидетельства ветеринарного препарата, акта экспертизы, подтверждающего соответствие нормам ветеринарии продуктов животного происхождения, а также клеймение мяса, туш животных и птиц взимается государственная пошлина, сумма которой определена законом "О государственной пошлине".

Предложенные изменения были приняты в ходе голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане определен размер госпошлины для аккредитации учебных заведений
Общество 14:23
В Азербайджане внесены изменения в порядок взимания визовой пошлины для иностранцев
Общество 14:08
Парламент Азербайджана принял в третьем чтении законопроект «О стандартизации»
Общество 12:36
Парламент Азербайджана обсудит сегодня 18 вопросов
Политика 09:46
В Казахстане растут объемы производства мяса
Бизнес 16 мая 14:53
Цены на экспортируемые Казахстаном товары выросли
Бизнес 15 мая 21:54
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Саатлинского района
Политика 15:12
С начала года Азербайджан посетили до 850 тысяч туристов из 170 стран
Туризм 15:04
Баку посетят высокопоставленные представители правительства США
Энергетика 14:53
Бакинская Высшая Школа Нефти и Агентство развития малого и среднего бизнеса начинают сотрудничество
Общество 14:53
Евросоюз будет вводить санкции за кибератаки против США
В мире 14:50
Израильский тренер: Национальная арена гимнастики в Баку – лучшая в мире
Общество 14:49
В Азербайджане нужно усилить кибербезопасность
ИКТ 14:44
Узбекистан увеличил выпуск автомобилей в два раза
Бизнес 14:37
В Казахстане значительно вырос объем пассажирооборота
Бизнес 14:34