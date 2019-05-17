В Азербайджане утверждены новые госпошлины в сфере пищевых продуктов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане было предложено введение новых госпошлин в сфере пищевых продуктов.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) сегодня был вынесен вопрос о внесении соответствующих изменений в закон “О пищевых продуктах”.

Согласно изменению в статью 7 закона (регистрация субъектов, действующих в сфере пищевых продуктов), предлагается внести раздел, в соответствии с которым за выдачу сертификата пищевой безопасности и регистрацию пищевой безопасности субъекта, действующего в сфере пищевых продуктов (выдача выписок из реестра, выдача дубликатов выписок и внесение в реестр изменений в зависимости от сферы деятельности), взимается государственная пошлина, установленная в размере, предусмотренном законом "О государственной пошлине".

Также, согласно изменению, предложенному в статью 39 закона "О ветеринарии", за выдачу ветеринарного свидетельства, сертификата, регистрационного свидетельства ветеринарного препарата, акта экспертизы, подтверждающего соответствие нормам ветеринарии продуктов животного происхождения, а также клеймение мяса, туш животных и птиц взимается государственная пошлина, сумма которой определена законом "О государственной пошлине".

Предложенные изменения были приняты в ходе голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Ровшан Гусейнов)

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