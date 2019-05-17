Высокий уровень организации международных соревнований по гимнастике стал возможен благодаря Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой - генсек

17 мая 2019 21:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Высокий уровень организации международных соревнований по гимнастике - это результат верных решений, которые принимает Федерация гимнастики Азербайджана во главе с Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

Об этом Trend сказала генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

Напомнив, что в эти дни в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике, она отметила, что это уже четвертый Чемпионат Европы, который проходит в столице Азербайджана.

"Впервые Чемпионат Европы по художественной гимнастике прошел в Баку в 2007 году, затем в 2009 и в 2014 годах. Нынешний Чемпионат уже четвертый, и здесь участвуют гимнастки из 35 стран. В индивидуальных программах на соревнованиях выступают 197 гимнасток, а в групповых упражнениях - 20 команд юниорок. Многие юниорки, которые выступают на этом чемпионате, участвовали в апрельском международном турнире AGF Junior Trophy, уже второй раз проходившем в Баку. Тогда наши гимнастки завоевали три медали. Конечно же, они очень усиленно готовились к этому чемпионату", - сказала Мамедзаде.

Отметим, что 16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступают в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Вахид Байрамов. Редактор: Талех Агавердиев)

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