Исполнительный комитет UEFA обнародовал повестку дня заседания в Баку

23 мая 2019 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка дня заседания Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), которое состоится в Баку, сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Повестка дня заседания выглядит следующим образом:

1. Определение страны-хозяйки Лиги Чемпионов UEFA среди женщин в 2021 году;

2. Утверждение различных соревнований и технических правил;

3. Чемпионат Европы по мини футболу (2020-2022 годы);

4. Чемпионаты Европы UEFA U-17 и U-19 (2019/20 годы);

5. Чемпионаты Европы UEFA U-17 и U-19 среди женщин (2019/20 годы);

6. Дисциплинарные правила UEFA (выпуск 2019 года);

7. Правила безопасности UEFA (выпуск 2019 года);

8. Процедурные правила органа UEFA по контролю над финансами клубов;

9. Положение турниров - Адаптация к правилам игры;

10. Формат молодежных чемпионатов Европы UEFA;

11. Освобождение Рейнхарта Гринделя от должности вице-президента UEFA и членства в Исполнительном комитете Международной федерации футбола (FIFA);

12. Награда Grassroots 2019 UEFA.

Напомним, что заседание Исполнительного комитета UEFA, который впервые пройдет в Баку, состоится 29 мая.

(Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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