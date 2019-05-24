Информация о коммерческой и налоговой тайне будет предоставляться и Счетной палате Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане информация о коммерческой и налоговой тайне будет предоставляться и Счетной палате, в связи с чем в Налоговый кодекс и Кодекс об административных правонарушениях предлагается внести изменения, сообщает в пятницу Trend.

Предложения предусматривают предоставление Счетной палате этой информации для осуществления ею своих обязанностей.

А в новых изменениях, предлагаемых в Кодекс об административных правонарушениях, усилена административная ответственность соответствующих структур для дальнейшего усиления деятельности Счетной палаты, и установлены штрафы за правонарушения.

Административная ответственность позволит более ответственно выполнять обязанности, возложенные на эти органы.

Согласно изменению, в случае этих правонарушений Счетная палата составит протокол, который будет направлен в суд для применения административного взыскания. Суд, в свою очередь, рассмотрев дела о правонарушениях, применит меру административного взыскания.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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