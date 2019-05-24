В Азербайджане расширяется круг дел, рассматриваемых районными судами

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяется круг дел, рассматриваемых районными (городскими) судами, об административных проступках.

В связи с этим вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает в пятницу Trend.

Согласно поправке, в полномочия указанной категории судов включаются полномочия по установлению ответственности по муниципалитетам.

Предлагаемая поправка предусматривает отнесение к полномочиям районных (городских) судов установление административной ответственности за то, что муниципалитет территории, на котором расположено многокватирное здание, не принял мер по решению вопроса выбора метода управления данным зданием в порядке, установленном Жилищным кодексом. В связи с этим должностные лица штрафуются от 300 до 500 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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