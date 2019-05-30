АЖД перешел на усиленный режим работы в преддверии праздника Рамазан

30 мая 2019 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с ростом пассажиропотока, наблюдаемым в праздничные и выходные дни, многие граждане предпочитают именно железнодорожный транспорт, как наиболее комфортное и выгодное средство передвижения, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В связи с праздником Рамазан коллектив Департамента пассажирских перевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» работает в усиленном режиме, и мобилизовал силы на повышение культуры обслуживания в пассажирских поездах.

Учитывая рост пассажиропотока, к пассажирским поездам внутреннего следования прицепляется необходимое количество дополнительных вагонов.

Отметим, что продажа билетов на пассажирские поезда осуществляется за 10 дней до отправления, а на места в дополнительных вагонах – в день, когда их прицепят к составу.

Напомним, что в связи с праздником Рамазан 5 и 6 июня объявлены в Азербайджане нерабочими днями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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