В Азербайджане ведется активная работа по увеличению запасов пресной воды

30 мая 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глобальные климатические изменения стали причиной сокращения водных запасов и в Азербайджане.

Об этом в четверг Trend сказал заведующий отделом ОАО "Азерсу" Элькин Рустамов.

По его словам, компания приступила к созданию дополнительных водных источников: "В летние месяцы проблемы с водой ощущаются наиболее остро. В связи с этим начато создание альтернативных источников воды. Такие источники уже созданы в Шамахинском, Шекинском, Товузском и Лерикском районах".

Отмечается, что в этих районах, с целью устранения дефицита воды, строятся сооружения для перекачки воды, прокладываются магистральные трубопроводы. С их помощью чистая вода из истоков рек перекачивается на участки.

Рустамов отметил, что деятельность в этом направлении будут продолжаться.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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